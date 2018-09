Jakub Svoboda, Právo

Ve hře před třetím čtením zůstává snížení minimální věkové hranice pro vstup na sociální sítě z 15 let na 13 let. Navrhli to v úterý Piráti ústy poslance Tomáše Martínka. Většinu Sněmovny ale asi těžko přesvědčí. Proti snížení věku se postavily všechny sněmovní výbory.

Debata se točila i kolem snahy části poslanců snížit případné sankce za nedodržování GDPR pro obce, na čemž se neshodly ani sněmovní výbory. Lidovci chtějí sankce zrušit nejen pro obce, ale pro všechny orgány veřejné moci a veřejné subjekty.

Benda i Piráti proti



„Umožňuje nám to evropské právo. Můžeme využít šanci nebýt papežštější než Brusel,“ prohlásil poslanec KDU-ČSL Marian Jurečka.

Naopak poslanec ODS Marek Benda se přiklonil ke stanovisku Pirátů, kteří jakékoliv úlevy ze sankcí pro obce a kraje odmítají.

Šanci na přijetí má návrh sněmovního mediálního výboru na úpravu pravidel ochrany soukromí v případě novinářů. Podle něj lze tak jako dosud osobní údaje zpracovávat také tehdy, slouží-li to přiměřeným způsobem pro novinářské, akademické nebo umělecké účely.