Podle analytičky Gartneru Annette Jumpové má trh po několika letech poklesu velmi pozitivní vývoj. "Růst byl tažený rostoucí poptávkou po noteboocích, neboť spotřebitelé i firmy se snaží nahradit starší zařízení. Zvýšený zájem o desktopy pak ukazuje, že stolní PC jsou stále nezbytným produkčním zařízením pro mnoho podniků," uvedla.

Jedničkou v prodejích se stalo Lenovo se 153 749 prodanými zařízeními. Na druhou příčku odsunulo HP, která prodala 125 561 zařízení. Třetí příčka patří značce Dell s 63 746 PC. "Lenovo mělo velmi úspěšné druhé čtvrtletí se silným vstupem do segmentu malých a středních firem i s úspěšnou přípravou nabídky pro školáky před návratem do školy. Prodeje ostatních značek buď stagnovaly nebo rostly jen mírně. To bylo způsobené zaměřením na růst zisku a vyvarování se vytváření příliš velkých zásob v distribuci," dodala Jumpová.

Celosvětový prodej osobních počítačů ve druhém čtvrtletí zaznamenal nejlepší výsledek za šest let. Přispěla k tomu hlavně poptávka od firemních klientů. Podle propočtů Gartneru jde navíc o první meziroční nárůst odbytu od prvního čtvrtletí 2012. Odbyt osobních počítačů se meziročně zvýšil o 1,4 procenta na 62,1 miliónu přístrojů.