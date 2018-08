ČTK

Čína je největším internetovým trhem světa. Navzdory vysokému počtu uživatelů ale v zemi používá internet jen 57,7 procenta populace. Čínský internetový trh je díky tomu velmi lukrativní pro zahraniční technologické společnosti, a to navzdory přísné cenzuře. Například americký Google zvažuje spuštění cenzurovaného vyhledávače, aby mohl do Číny znovu vstoupit.

Hlavní podíl na růstu počtu uživatelů má stát, který se snaží udělat ze země rozvinutou internetovou ekonomiku a masivně investuje do infrastruktury. Státní telekomunikační firmy v letošním roce snížily ceny za mobilní data o 30 procent. Spolu s tím, jak se stává internet dostupnější, roste i popularita služeb náročných na data, jako je hudba přes internet, streamování videa a živé přenosy.

Především pro mladé

Tři čtvrtiny uživatelů internetu v Číně tvoří lidé ve věku do 40 let. Vysoká je koncentrace mladých ve věku 20 až 29 let. Internetové společnosti se tak stále více zaměřují na nabídku pro generaci, která se narodila po roce 1990.

Překvapivé není ani to, že nejoblíbenějšími službami mezi uživateli jsou vyhledávání a takzvaný instant messaging, tedy služba okamžité komunikace. Čína má však i svá specifika. Více než 70 procent uživatelů mobilního internetu využívá mobilní platby a nakupuje prostřednictvím chytrého telefonu. Čína má třikrát více uživatelů mobilního internetu než USA, počet lidí využívajících mobilní platby je tam pak dvanáctkrát větší než v USA.

Rozvoj internetu umožňuje také vládě lépe sledovat a kontrolovat své občany, upozorňují analytici. Stát je v Číně "viditelnou rukou" trhu a úspěch nebo krach podnikání, zvláště u mediálních a zábavních společností, závisí na oficiálním schválení státem.