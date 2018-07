Jsme vydavatel, hájí se Facebook u amerického soudu

Facebook, která provozuje stejnojmennou sociální síť, se řadu let veřejně označuje za neutrální technologickou platformu. To ale neplatí v případě soudního sporu v Kalifornii se společností Six4Three, která obvinila Facebook, že v rámci konkurenčního boje zneužívá přístupu k datům uživatelů. Ve své obhajobě se totiž internetový kolos podle deníku The Guardian hájí tím, že jako vydavatel je chráněný první dodatkem americké ústavy, který zaručuje svobodu slova.