mif, Novinky

Přestože drtivá většina konkurenčních společností si za podobné služby nechává zaplatit, Email Profi je nabízen zcela zdarma. „Jsem rád, že lidem, zejména podnikatelům, nabídneme jednu z dalších možností, jak posunout jejich komunikaci se zákazníky na profesionální úroveň,“ řekl David Finger, produktový manažer služby Seznam.cz Email.

Služba má úplně novou podobu administračního rozhraní a také řadu nových funkcí. Nechybí ale ani ty, na které jsou již uživatelé Seznam.cz Emailu zvyklí, jako pokročilá ochrana před spamem nebo podpora v českém jazyce. Díky aplikaci Seznam.cz Email.cz je dostupná i verze pro mobilní telefony.

Šikovné funkce

K dispozici jsou i nové funkce. První z nich je neomezené množství adres, které lze pod připojenou doménou založit. S tím také souvisí neomezený datový prostor, který již Seznam.cz Email nabízí u všech schránek. Druhou inovací jsou virtuální adresy a možnost vytváření skupin takových příjemců.

„Do budoucna plánujeme do Emailu Profi přinášet další funkce, které mohou zjednodušovat lidem jejich pracovní den. Jako jedna z prvních to bude možnost formátování podpisu zpráv nebo nastavení out of office funkce,“ vypočítává Finger.

Podle něj Seznam.cz spuštěním Emailu Profi pokračuje v dlouhodobé strategii umožnit lidem co největší komfort při práci s e-mailovou schránkou. „Již před dvěma lety firma uvedla službu Email na vlastní doméně s možností přenést ji do rozhraní Seznamu a zakládat jejím prostřednictvím e-mailové adresy, které pak lze používat přímo v prostředí Seznam.cz Emailu,“ zdůraznil produktový manažer.

Vyzkoušet Email Profi je možné zde.