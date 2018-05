mif, Novinky

„Skandál týkající se společnosti Cambridge Analytica, která zneužila osobní údaje z Facebooku k ovlivnění výsledků voleb, je dalším dokladem, že je naprosto nezbytné stanovit pravidla pro digitální platformy,“ zdůraznil Tajani.

Poukázal přitom na to, že svoboda, kterou s sebou technologický vývoj nese, má jít ruku v ruce se zodpovědností. A to se podle něj v tuto chvíli neděje, což je dáno především obavami z toho, že každý normativní zásah představuje brzdu rozvoje. „Je to, jako kdybychom na začátku minulého století odmítali zavést pravidla silničního provozu s pokutami a semafory, abychom nezpomalili rozvoj motorismu,“ přirovnal předseda Evropského parlamentu.

Pevná pravidla pro digitální platformy

Podle něj by zmiňované digitální platformy měly podléhat podobným pravidlům jako společnosti, které vydávají a zveřejňují informace. I ty jsou totiž zodpovědné za jejich správné zpracování. „Platformy, které se de facto chovají jako vydavatelé, musí ručit za zveřejňovaný obsah, a ne beztrestně umožňovat nelegální prodej zbraní nebo šíření dětské pornografie ani sdílení teroristické propagandy a zpráv nabádajících k radikalizaci, rasové nenávisti či publikování očividně nepravdivých zpráv,“ prohlásil Tajani.

„Internetové společnosti musí podléhat stejným předpisům týkajícím se ochrany pracovníků, soukromí, spotřebitelů, transparentnosti, zdanění a duševního vlastnictví jako ostatní firmy,“ uvedl.

Zároveň zdůraznil, jak důležitá je rovnováha mezi svobodou uživatelů internetu a dodržováním jejich práva na soukromí: „Je nepřijatelné, abychom za přístup k on-line aplikacím museli zaplatit tím, že se vzdáme svého soukromí,“ konstatoval Tajani.

GDPR začne platit už příští týden

„Pokud jde o ochranu soukromí, ocitáme se v roli průkopníků. Dne 25. května vstoupí v platnost nové evropské předpisy, které mimo jiné zaručují tzv. právo být zapomenut, právo na ochranu před nevyžádanými reklamními sděleními a právo být informován, jakým způsobem jsou osobní údaje použity,“ uzavřel.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které je známé pod zkratkou GDPR, vstoupí v celé Evropské unii v účinnost už za necelé dva týdny. Většina členských zemí bude do té doby mít již pravidla pro GDPR zavedena. [celá zpráva]