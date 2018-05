mif, Novinky

„Zbrusu novému designu kraluje chytřejší hledání nabízející lidem rychlou cestu k relevantním výsledkům. Navíc se uživatelům u nabídky rovnou zobrazí i podobné zboží, které by se mohlo hodit,“ uvedl Pavel Kolář, produktový manažer služby Sbazar.cz.

Vylepšené jsou podle něj také informace o prodejci. „Díky nim lze zjistit, jak dlouho má inzerent zřízený na Seznam.cz účet nebo kde se aktuálně nachází nabízená věc,“ upřesnil Kolář s tím, že jednou z dalších vychytávek je možnost prohledávání obsahu konkrétní kategorie.

Filtrování ceny, vyšší kvalita fotografií



Vhod může přijít také fráze „Co je k mání okolo?“, kterou je možné zadat do vyhledávače. „Vyhledáme zboží nejen přímo v zadaném místě, ale i v okolí, a to od deseti do padesáti kilometrů. Stačí zadat název místa a nastavit oblast hledání nebo využít možnost lokalizace přes GPS,“ zdůraznil Kolář.

Rozšířena byla také možnost filtrování ceny, nyní si lidé mohou pouze jedním kliknutím zvolit, jaký typ inzerátů chtějí zobrazit. Vylepšené jsou i možnosti zobrazení a kvalita fotografií, díky nimž si zájemce může prohlédnout všechny detaily nabízených věcí.

Chystají se další vylepšení



„Výhledově chceme službu naučit pracovat s oblíbenými inzeráty a hlídacím psem. Zároveň pracujeme na hodnocení v rámci našeho tržiště. V plánu je přepis i dalších oborových služeb do této společné architektury,“ nastínil Kolář budoucí plány.

Službu Sbazar.cz v březnu navštívilo 1 957 650 reálných uživatelů a denní nabídka čítá přes 1,5 miliónu produktů.