ČTK

"Umělá inteligence mění tvář našeho světa, podobně jako kdysi vynález parního stroje nebo zavedení elektrického proudu. Přináší s sebou nové výzvy, kterým by se Evropa měla společně postavit čelem, aby umělá inteligence fungovala v zájmu všech," uvedl eurokomisař pro digitální trh Andrus Ansip.

Cílem Evropské komise je zajistit růst investic do umělé inteligence, vytvořit potřebný etický a právní rámec a připravit se na sociálně-ekonomické změny, které umělá inteligence přinese.

Investice ve výši 1,5 miliardy eur



Investice veřejného a soukromého sektoru do výzkumu a inovací v oblasti umělé inteligence by podle komise měly v Evropské unii do roku 2020 stoupnout minimálně o 20 miliard eur (přes 500 miliard korun).

Komise proto v období od roku 2018 do roku 2020 zvýší své vlastní investice o zhruba 70 procent na 1,5 miliardy eur. Hodlá tak pomoci při rozvoji umělé inteligence v klíčových sektorech od dopravy po zdravotnictví, posílit evropská výzkumná centra a podpořit testování a experimenty, jakož i dohnat Spojené státy a Asii, které do této oblasti investují minimálně třikrát více než Evropa.

V roce 2016 činily evropské soukromé investice do umělé inteligence 2,4 až 3,2 miliardy eur, zatímco asijské téměř deset miliard a v USA 18 miliard eur, píše agentura Reuters.

Změny na trhu práce



Komise upozornila, že umělá inteligence přináší také změny na trhu práce. "V důsledku zavádění těchto technologií budou vznikat nová pracovní místa, určitá zaměstnání naopak zaniknou a většina projde určitou transformací," uvedla. Dodala, že proto Evropská unie bude členské země motivovat k modernizaci jejich systémů vzdělávání a odborné přípravy a pomůže jim s přeměnou pracovního trhu.

Umělá inteligence navíc podle komise může přinášet nové etické a právní otázky. Komise proto hodlá do konce roku připravit nový etický kodex pro vývoj umělé inteligence, který bude vycházet z Listiny základních práv Evropské unie a zohledňovat takové zásady, jako jsou například ochrana dat a transparentnost.