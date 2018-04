Novinky, ČTK

"Na Facebooku byste měli vědět, kudy vedeme červenou čáru oddělující, co už není OK," prohlásila viceprezidentka firmy Monika Bickertová.

Zevrubná verze interních pravidel Facebooku má podle agentury AP asi 27 stran a týká se širokého souboru výrazů a obrázků, které sociální síť vyřazuje. Každá kategorie je opatřena detailním komentářem. Mezi zakázaný obsah například patří obtěžování a šikana, informace získané od hackerů, distribuce drog, prodej střelných zbraní nebo návody k sebevraždám.

Společnost je častým terčem kritiky zahraničních vlád a organizací chránících lidská práva, že nedostatečně zamezuje projevům nenávisti a nebrání tomu, aby sociální síť zneužívali teroristé a pachatelé sektářského násilí.

Kromě popisu závadných informací nové opatření zároveň poprvé umožňuje uživatelům, aby proti odstranění nežádoucího obsahu protestovali a žádali o přezkoumání. Dosud se tato možnost vztahovala většinou jen na likvidaci celých účtů. Pokud bude odebrána fotka, video či konkrétní příspěvek, na profilu uživatele se objeví tlačítko s žádostí o přezkum. Facebook pak daný obsah přezkoumá do 24 hodin. V případě chyby bude potom odebraný obsah obnoven a nahlašovatel na to bude upozorněn.

Pravidla se průběžně mění

Bickertová agentuře Reuters řekla, že firma pravidla pro odebírání závadného obsahu průběžně mění, mimo jiné i díky doporučení víc než stovky expertních organizací z oblasti boje s terorismem, zneužívání dětí a dalších. O změnách příslušné orgány Facebooku diskutují každé dva týdny, řekla Bickertová.

"Cenzoři" Facebooku pracují podle agentury AP ve čtyřiceti jazycích, problematický obsah, na který jsou upozorněni, by měli většinou odstranit do 24 hodin, i když formální časový limit firma nemá.

Podle odborníka na sociální sítě Daniela Dočekala udělal Facebook krok správným směrem, byť nejen zásadně pozdě, ale také jen jako snahu zmírnit následky aféry s Cambridge Analytica.

"Bylo by skvělé, pokud by toto konečně mělo přinést transparentnost při mazání, ale skutečnost je ta, že Facebook stále nebude schopen zvládat místní reálie a specifika, v řadě případů ani cizojazyčný obsah. Bohužel to nepřinese ani zlepšení v boji s nenávistí, fake news, extremismem, harašením, troly a záplavou ruských botů. Dlouhodobě v tomto Facebook selhává a nahlašování zásadně závadného obsahu vyžaduje i týdny opakovaného nahlašování, než dojde k zásahu," řekl Dočekal.

Pravidla Facebooku neobsahují procedury, s jejichž využitím mohou vlády požadovat odstranění obsahu, který podle nich porušuje zákony jejich zemí. V takových případech společnost požaduje formální písemnou žádost, kterou posoudí firemní právníci. Obsah povolený firemními pravidly Facebooku, ale nepřípustný podle zákonů daného státu, může být zablokován pro tento stát, nikoli ale globálně, řekla agentuře Reuters Bickertová.