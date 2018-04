Zájem o placenou TV roste, za pár let ji bude mít většina domácností

Podíl placené televize v domácnostech by měl do roku 2021 vzrůst na více než 50 procent. V roce 2015 se rozšíření placených televizních služeb pohybovalo zhruba nad 40 procenty. Zbylý podíl bude připadat na bezplatné zemské digitální televizní vysílání. Vyplývá to z údajů telekomunikační společnosti CETIN.