ČTK

Evropskou komisi před tímto krokem ve čtvrtek varovalo více než 150 odborníků na robotiku, umělou inteligenci, právo, lékařské vědy a etiku. V otevřeném dopise uvedli, že návrhy se zdají být více ovlivněny světem sci-fi než světem skutečným.

Zákonodárci argumentují tím, že poskytnutí právního statusu robotům by znamenalo, že stroje budou zodpovídat za škody, které způsobí. "Umělá inteligence může být pro naši společnost a ekonomiku velkým přínosem... ale také nastoluje otázky týkající se například vlivu umělé inteligence na naši společnost a budoucnost práce," uvedl mluvčí EK.

Neužitečná a nepatřičná myšlenka

Návrh Evropského parlamentu by podle odborníků mohl výrobcům, programátorům a majitelům robotů umožnit, aby se za ně zřekli zodpovědnosti. Experti v dopise uvádějí, že udělení právního statusu robotům by bylo nemístné a že celá myšlenka je založena na vnímání robotů "zkresleném sci-fi a několika senzačními mediálními zprávami".

Jak uvedla Nathalie Nevejansová, francouzská univerzitní expertka na etiku robotiky a jedna ze signatářek dopisu, myšlenka udělit robotům status osoby je "stejně tak neužitečná, jako nepatřičná". "Není možné, aby byl robot součástí společnosti bez lidské obsluhy, a to se v dohledné budoucnosti nezmění," dodala.

Právní subjektivita by podle ní zastřela vztah mezi člověkem a strojem, takže zákonodárce by se mohl postupně blížit tomu, že bude robotům připisovat práva. "Bylo by to naprosto kontraproduktivní. My jsme je vyvinuli, aby nám sloužili," prohlásila Nevejansová.

Evropa chce být připravena na budoucnost

Evropa by podle názoru expertů měla vytvořit pro robotiku a umělou inteligenci pravidla, která by zajistila bezpečnost a podpořila inovace. Nikoli však na základě vizí o budoucnosti, kde roboti panují.

Evropa chce být připravena na budoucnost. Rezoluce Evropského parlamentu říká, že roboti by měli být registrováni u úřadů a že zákony by měly být koncipovány tak, aby zajistily, že roboti budou sloužit lidstvu a nebudou využíváni k tomu, aby škodili.

CNN ale podotýká, že parlament už dříve odmítl návrh, aby podniky přispívaly do systémů sociálního zabezpečení a platily daně za roboty, kterými nahradí své lidské zaměstnance.