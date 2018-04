Británie podnikla kybernetický útok na Islámský stát

Británie provedla rozsáhlý kybernetický útok na Islámský stát (IS). Podle BBC to ve čtvrtek oznámil šéf britské elektronické rozvědky GCHQ Jeremy Fleming. Ochromena tak podle něj byla schopnost IS koordinovat útoky a utlumena jeho propaganda.