Vysílače distribuující analogový rozhlas se zcela odmlčely v Norsku ještě před koncem loňského roku. Na tento krok se severská země připravovala nicméně několik posledních let.

A stejný osud nyní čeká také Dánsko, pokud tedy zákonodárci návrh schválí. V takovém případě by byl analogový rozhlas vypnut nejpozději v roce 2021. Stát se tak ale může také dříve. Návrh totiž počítá s tím, že analogové vysílání bude moci být vypnuto po dvou letech, kdy bude digitálními přijímači vybavena alespoň polovina tamní populace.

Severské země patří mezi průkopníky digitalizace. Například ve zmiňovaném Norsku je totiž možné prostřednictvím standardu DAB (Digital Audio Broadcasting) ladit nejrůznější stanice už od roku 1995.

Přijímat DAB jde i v autě

Samozřejmě uživatelů, kteří analogové vysílání v Dánsku stále ještě používají, se proces digitalizace citelně dotkne. Čeká je stejné kolečko, jaké absolvovali lidé při přechodu z analogového televizního vysílání na digitální – budou si tedy muset obstarat zařízení, která příjem DAB umožní.

Posluchači digitálního rozhlasu DAB si musí pořídit přijímače, které jsou schopné přijmout digitální rozhlasový signál, a to jak do domácností, tak i automobilů. Ty by měly být dostupné i pro automobily, řeč je o tzv. FM transmitterech, které v sobě mají zabudovaný DAB přijímač. S jejich pomocí je možné převést digitální vysílání v rámci vozu na analogové.

Přijímat DAB je možné také v České republice, žádné přesné datum ukončení analogového rozhlasového vysílání však zatím nebylo stanoveno.