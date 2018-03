ort, Novinky

O přesném konání akce informovali zástupci na svých internetových stránkách.

V pořadí již 29. ročník konference WWDC se bude konat v McEnery Convention Center v San Jose, a to konkrétně od pondělí 4. června do pátku 8. června. Prakticky všechny novinky by měly být nicméně odhaleny hned na pondělní slavnostní tiskovce.

Stejně jako v minulých ročnících zde bude hrát prim software. Kromě nové generace operačního systému iOS, který využívají chytré telefony iPhone a počítačové tablety iPad, se očekává také nová platforma macOS pro stolní počítače a notebooky.

Vedení amerického počítačového gigantu se pravděpodobně zaměří na tiskovce také na platformy pro televizní systémy a chytré hodinky, tedy tvOS a watchOS.

Krok k levnější elektronice

Na některých zahraničních webech se objevují již tradičně spekulace o tom, že na akci budou k vidění také hardwarové novinky. To však zástupci společnosti Apple oficiálně nepotvrdili.

V kuloárech se nicméně již nějakou dobu šeptá o tom, že by měl být k vidění nový MacBook Air, tedy nejtenčí notebook od společnosti Apple. Společně s ním by se měla ukázat také nová generace extrémně levných počítačových tabletů iPad. [celá zpráva]

MacBook Air

FOTO: archiv výrobce

Apple iPad (2017)

FOTO: archiv výrobce

Všechna nová zařízení by měla kromě vyššího výkonu lákat na příznivější cenovky, se kterými má Apple šanci oslovit širší spektrum zákazníků.

Krok Applu směrem k levnějším přístrojům je vcelku logický. Loni totiž bylo vedení podniku často kritizováno za to, že nastavilo cenu nejnovějšího iPhonu X zbytečně vysoko a že si jej může dovolit jen málokdo.

Zda se nějakého nového hardwaru skutečně dočkáme, bude jasné až 4. června, kdy celá akce zaměřená na vývojáře startuje.