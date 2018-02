Co, kdy, kde a jak

Základními kritérii pro výběr fotoaparátu by měly být především vaše potřeby. Proto není od věci zamyslet se nad tím, co, jak, kde a jak často vlastně fotografujete. Skládá se váš archiv spíše z momentek ze života vaší rodiny či přátel, nebo rádi vyrážíte do přírody, abyste fotili zdejší faunu a flóru, případně krajinu? Tisknete snímky na velké formáty, nebo do rodinných fotoalb?

Rovněž se vyplatí zvážit, jak často vlastně fotoaparát berete do ruky. Je pro vás společníkem, jejž nosíte neustále při sobě, nebo tento přístroj necháváte na „velké události“ a nejrůznější momentky apod. spíše pořizujete mobilním telefonem?

Posledním, co se vyplatí před samotným nákupem vzít v úvahu, jsou vaše finanční možnosti. Ačkoli nemusí vždy platit přímá úměra mezi stoupající cenou a kvalitou fotoaparátu, je jasné, že přístroj za třicet tisíc bude splňovat jiné nároky a nabízet o něco více funkcí než fotoaparát za pět tisíc (nicméně i mezi takovými přístroji najdete velmi kvalitní kousky).

1. Sony CyberShot DSC-WX220, od 4 690 Kč

2. Nikon Coolpix B500, od 6 290 Kč

3. Sony CyberShot DSC-RX100, od 8 921 Kč

4. LAMAX X10 Taurus + plovák, čelenka a náhradní baterie, od 4 943 Kč

5. GoPro Hero6, od 9 990 Kč

6. Sencor 3CAM 4K01W, od 1 709 Kč

Rychle sem, fotím!

Fotíte rádi a často, ale vystačíte si se základními funkcemi a od svého přístroje očekáváte především okamžitou připravenost a schopnost fotit v běžných podmínkách? Pak pro vás bude ideální kompaktní fotoaparát.

Jak už název napovídá, je tak akorát do ruky, jeho váha vám neutrhne kapsu a ovládání zvládne i dítě (ostatně tyto přístroje jsou pro mnoho dětí prvními fotoaparáty). U „kompaktů“ se nemusíte zdržovat zaostřováním, vše za vás vyřeší přednastavené programy. K jejich výhodám patří i nižší pořizovací cena, jež kromě množství funkcí a kvalitě optiky závisí rovněž na materiálu přístroje. Samostatnou kapitolu pak tvoří bezzrcadlovky, tedy kompakty s výměnným objektivem, jež představují jakýsi kompromis mezi kompaktními fotoaparáty a zrcadlovkami.

Stále více lidí sahá namísto fotoaparátů po outdoorových kamerách. Jejich výhodou jsou malé rozměry a nízká hmotnost, možnost přichycení na sportovní výbavu (např. kolo, přilbu apod.), vysoká odolnost a kvalita záznamu. Pokud chcete mít své adrenalinové zážitky zachyceny „v akci“, jsou pro vás outdoorové kamery tím pravým.

1. Panasonic 35-100 mm f/4-5.6 MEGA O.I.S LUMIX G VARIO pro MICRO 4/3, od 5 990 Kč

2. Panasonic Lumix DMC-GF7, od 9 281 Kč

3. Canon EOS 200D, od 13 090 Kč

4. Sony Alpha A6300, od 22 489 Kč

5. Sony 55-200 mm f/4–5.6 SAM pro ALPHA, od 7 319 Kč

6. Nikon D3400, od 11 889 Kč

7. Canon EOS M6, od 19 264 Kč

Plně pod kontrolou

Očekáváte od svého fotoaparátu přece jen trochu víc, než že bude vždy „připraven k akci“, rádi si s kompozicí a zaostřením snímku hrajete, požadujete fotografie ve vysoké kvalitě a nechcete spoléhat na to, že za vás přístroj prakticky všechno udělá sám? Pak se po novém „foťáku“ porozhlédněte spíš mezi zrcadlovkami. Jejich největší výhodou je, že obraz z objektivu díky zrcadlu odrážejí přímo do hledáčku či na displej, takže fotografovaný objekt vidíte bez jakéhokoli zkreslení (jako se to stává u kompaktů). Navíc jsou zrcadlovky vybaveny manuálním nastavením.

Digitální zrcadlovky mají většinou velmi kvalitní objektiv, který navíc můžete podle potřeby měnit (jen počítejte s tím, že dokupování objektivů a dalšího vybavení, jako jsou filtry, blesky nebo stativy, znamená investice i v budoucnu). Fotografování s těmito přístroji sice možná vyžaduje více zručnosti než s kompakty, nicméně při troše cviku budou vaše fotografie prakticky k nerozeznání od profesionálních.

