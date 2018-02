Překladač iLi si odbyl premiéru už předloni na veletrhu CES v americkém Las Vegas. [celá zpráva]

Dlouhé dva roky tedy trvalo, než se výrobci podařilo novinku z fáze prototypu přesunout do finální produkce. Novinka je prozatím dostupná výhradně prostřednictvím webových stránek společnosti Logbar. Případné zájemce vyjde v přepočtu na čtyři tisíce korun.

Osobní překladač Logbar iLi

FOTO: mif, Novinky

A jak to celé funguje v praxi? Stačí zmáčknout velké tlačítko na přední straně a začít mluvit – text se automaticky převede do požadovaného jazyka a přehraje se člověku, se kterým vedete rozhovor.

Jediný háček je v tom, že obráceně to nefunguje, přestože tvůrci původně tvrdili na veletrhu CES něco jiného. Uživatel tedy může mluvit anglicky a překladač jeho slova přeloží do španělštiny, japonštiny nebo čínštiny.

Chystá se i čeština

Odpovědím ve zmiňovaných jazycích už ale přívěšek nerozumí, neboť vstupním jazykem může být pouze zmiňovaná angličtina. Tvůrci nicméně tvrdí, že usilovně pracují na tom, aby přibyly další jazyky – a to vstupní i výstupní. V plánu je francouzština, korejština a thajština.

Netají se ani tím, že postupně chtějí nabídnout podporu pro všechny světové jazyky. „V dalším kroku se zaměříme na španělštinu, italštinu a arabštinu. A čeština? Věřím, že ta nebude také chybět – chceme, aby iLi posloužilo k domluvě po celém světě,“ uvedl na dotaz Novinek zástupce společnosti Logbar, který prezentoval zařízení na výstavišti.

Kdy by nové jazyky mohly být přidány, není v tuto chvíli jasné. Jisté je pouze to, že překladač by se měl naučit komunikovat dalšími světovými řečmi prostřednictvím pouhé softwarové aktualizace. Ovládat další jazyky tak budou moci i přístroje, které se již nyní prodávají.