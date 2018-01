Venezuela chce digitální měnu petro prodávat od konce února

Venezuela, která zažívá paralyzující hospodářskou krizi, plánuje zahájit předběžný prodej vlastní digitální měny nazvané petro 20. února. Oznámil to prezident Nicolás Maduro. Ten už dříve řekl, že vláda vydá 100 miliónů žetonů, každý ohodnocený a krytý ekvivalentem jednoho barelu venezuelské ropy. To by znamenalo, že hodnota celé emise petra bude činit asi šest miliard dolarů (přes 122 miliard Kč).