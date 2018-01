Dimon, který je známý svými otevřenými komentáři, v září podrobil bitcoin ostré kritice. "Tato měna nebude fungovat," prohlásil tehdy na investiční konferenci v New Yorku. "Kdybychom měli bankéře, který by obchodoval s bitcoiny, ve vteřině bych ho propustil, a to ze dvou důvodů. Za prvé je to proti našim pravidlům. Za druhé je to hloupé," dodal.

Hodnota bitcoinu navzdory Dimonově zářijové kritice pokračovala v silném růstu a do obchodování s touto měnou se zapojily i některé banky a burzovní společnosti. Aktuálně se jedna mince obchoduje za 13 600 dolarů (291 000 Kč), ještě na začátku loňského roku to přitom nebylo ani tisíc dolarů.

Bitcoiny a další virtuální měny

Virtuálních měn existuje mnoho. Jednou z nejstarších a aktuálně nejpopulárnějších jsou tzv. bitcoiny. Ty vznikly už v roce 2009, větší popularitě se ale těší v posledních letech. Tato měna byla vytvořena tak, aby se nedala ovlivňovat žádnou vládou ani centrální bankou.

Kybernetické mince „razí“ síť počítačů se specializovaným softwarem naprogramovaným tak, aby uvolňoval nové mince stabilním, ale stále klesajícím tempem. Počet mincí v oběhu má dosáhnout nakonec 21 miliónů, což má být kolem roku 2140.

Bitcoiny a další kryptoměny se těší velké popularitě především coby prostředek pro investici. Kurzy však často kolísají. Evropský bankovní úřad kvůli tomu dokonce varoval spotřebitele, že neregulované virtuální měny představují velké riziko. Jejich vklady totiž nejsou nijak chráněny. [celá zpráva]