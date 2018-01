„Obecně můžeme říci, že Češi konzumují zábavu v první polovině týdne, převážně v dopoledních hodinách. Například na volnočasových stránkách, jako jsou lifestylový magazín Proženy.cz či bulvární zpravodajství Super.cz, tráví svůj čas od pondělí do středy během začátku pracovní doby, a to mezi osmou a devátou hodinou až 140 000 unikátních uživatelů,“ uvedl Martin Pecka, analytik internetové návštěvnosti Seznam.cz.

Podle něj mají Češi začátek týdne na internetu velmi v oblibě. Pondělí je totiž vůbec nejsilnějším dnem, připojeno k internetu je o třetinu více lidí než například v sobotu. „Z našich dat je patrné, že na začátku pracovního týdne lidé čtou v brzkých ranních hodinách horoskopy a vyřizují e-mailovou poštu. Počet odeslaných zpráv atakuje hranici pěti miliónů,“ prohlásil David Finger, produktový manažer služby Seznam.cz Email.

Počasí a výlety



Zajímavé je také to, že během prvního dne týdne lidé sledují také předpověď počasí a podle toho si pak v tu samou dobu s turistickou aplikací Mapy.cz naplánují výlety. Ještě dopoledne stihnou nakoupit, co si prostřednictvím srovnávače Zboží.cz předchozí den na internetu vybrali, nebo odpovídají na inzeráty například služby Sreality.cz nebo Sbazar.cz.

Na domovskou stránku Seznam.cz se vracejí uživatelé nejčastěji během oběda, kde sledují svůj oblíbený obsah. „V pravé poledne si zpravodajský server Novinky.cz otevře vůbec nejvíce lidí v jedné chvíli a o dění ve světě se zajímá na 230 tisíc unikátních uživatelů. Jen o hodinu dříve vrchol návštěvnosti zažívají Seznam Zprávy,“ konstatoval Pecka.

Tak, jak často lidé posílají a čtou e-maily, připojují se i k internetu David Finger, produktový manažer služby Seznam.cz Email

Ten zároveň zdůraznil, že po odpoledním pracovním vzepětí se lidé k zábavě vracejí kolem sedmé hodiny večer. „Sledují videa, ať už pro ponaučení, nebo pro zábavu na internetové televizi Stream.cz. Sport.cz patří k výjimce, protože zapálení fanoušci sledují své oblíbené sporty a výkony nepřetržitě od pondělí do pátku. O víkendu si od něj naopak odpočinou, a to třeba vlastním aktivním pohybem,“ podotkl analytik.

„V úterý a hlavně ve středu v sedm hodin večer se až 11 tisíc unikátních uživatelů poohlíží s nákupním rádcem Kupi.cz po zlevněných surovinách. Do supermarketů pak lidé vyrážejí ke konci týdne. Prostředek týdne je na internetu velmi podobný pondělku, jen nedosahuje takové intenzity. V pátek více než kdy jindy se zajímáme o to, co bude v televizi. 48 000 unikátních uživatelů soustředí kolem sedmé večerní hodiny svou pozornost na televizní program,“ uvedl Pecka.

V neděli se připravujeme na týden



V neděli odpoledne se už lidé chystají na to, co je v týdnu čeká, a zároveň vyřizují resty. Nejvíce e-mailů je ale odbaveno během pondělí, jelikož hranice odeslaných e-mailů atakuje pět miliónů. Denní průměr během pracovního týdne se přitom pohybuje kolem 4,5 miliónu odeslaných zpráv. „Je možné říci, že tak, jak často lidé posílají a čtou e-maily, připojují se i k internetu,“ doplnil Finger.

Služby společnosti Seznam.cz prostřednictvím počítačů, tabletů a mobilních telefonů navštíví za hodinu 827 000 unikátních uživatelů, za celý týden je to 5 844 000.