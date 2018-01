„Zažíváme spekulativní vlnu, která může vyvolávat obavy," řekl Mersch. Protože nyní do bitcoinu investují také banky, musí podle něj ECB důkladně prozkoumat, jak velká rizika tato digitální měna přináší.

Mersche znepokojuje zejména to, že se do obchodování s bitcoiny zapojuje infrastruktura finančního trhu, jako například burzy. „Skrývá to v sobě velká nebezpečí pro finanční stabilitu," uvedl.

ECB však podle něj nehodlá řešit případné ztráty jednotlivých investorů. „Co se týče jednotlivých investorů, každý má právo hazardovat. Pokud se však něco pokazí, tak ať prosím nechodí k nám a neříká, že jsme to měli zakázat a ochránit ho před sebou samým," prohlásil.

Výrazné kolísání kurzů není výjimečné



Virtuální měna bitcoin vznikla v roce 2009, větší popularitě se ale těší v posledních letech. Vytvořena byla tak, aby se nedala ovlivňovat žádnou vládou ani centrální bankou.

Kybernetické mince „razí“ síť počítačů se specializovaným softwarem naprogramovaným tak, aby uvolňoval nové mince stabilním, ale stále klesajícím tempem. Počet mincí v oběhu má dosáhnout nakonec 21 miliónů, což má být kolem roku 2140.

V loňském roce zažila hodnota této měny prudký růst. Bitcoin se na začátku loňského roku prodával za necelou tisícovku dolarů, tento měsíc však jeho hodnota na některých burzách překročila 20 000 dolarů, tedy v přepočtu bezmála 425 000 korun.

V úterý dopoledne se jedna mince obchodovala za 13 600 dolarů (288 000 Kč). Kolísání kurzů klidně i o několik tisíc dolarů během jediného dne není nicméně v případě bitcoinů nijak výjimečné.