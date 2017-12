Množství generovaného elektroodpadu stabilně narůstá a OSN odhaduje, že v roce 2021 jej lidstvo vyprodukuje téměř sedm kilogramů na každého obyvatele planety. Už loňský úhrn přitom představuje hmotnostní ekvivalent 4500 Eiffelových věží. Asi milión tun z toho tvořily pouze nabíječky na mobily či počítače.

Nejvíce vytvořeného „e-odpadu” na jednoho obyvatele měla na kontě možná překvapivě Oceánie, kde činil tento ukazatel 17,3 kilogramu na osobu. Navíc se zde šetrně nakládá pouze se šesti procenty odpadu.

Co do průměrné produkce na hlavu je druhá nejhorší Evropa, míra recyklace je zde však nejvyšší ze všech světadílů – 35 procent. „To je částečně způsobeno 70procentní mírou recyklace ve Švýcarsku, Švédsku a Norsku,” komentoval statistiku server ars technica. V Česku podle průzkumu společnosti Asekol v roce 2016 skončilo ve speciálních červených kontejnerech 20 000 tun vysloužilých elektrospotřebičů, to však představuje jen asi 25 procent celkového množství.

Miliardy ve vzácných kovech



Průměrná americká domácnost o čtyřech členech vyhodila loni množství elektroodpadu odpovídající hmotnosti 400 chytrých telefonů a populace Spojených států tak měla na svědomí 14 procent světového e-odpadu. Američané zároveň vytřídili necelou čtvrtinu vyhozené elektroniky.

Tvůrci zprávy přitom odhadují, že milióny tun odpadu z roku 2016 ukrývají přibližně 55 miliard eur (přes 1,4 biliónu korun) v nejrůznějších vzácných kovech.

Alespoň v jednom ohledu se situace zlepšuje: od roku 2014 přibyly v šesti zemích, včetně Indie, zákony ohledně nakládání s e-odpadem. V současnosti tak žijí dvě třetiny světové populace ve státech, v nichž takováto legislativa platí.