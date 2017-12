Psychologické studie už dříve varovaly, že přílišná závislost na podobných sítích vyvolává v uživatelích pocity opuštěnosti, komplexy méněcennosti a dokonce i deprese. Vedení mamutí firmy s dvěma miliardami aktivních uživatelů ovšem až dosud odmítalo s autory těchto alarmujících výzkumů jakkoli spolupracovat.

Nyní se ale na blogu vedení Facebooku objevil text, že některé typy sociálních médií skutečně mohou psychiku uživatelů poškozovat. Méně úspěšné osoby prý vyšší počet „lajků“ jejich přátel a známých rozlaďuje a budí v nich „černé myšlenky“.

Kdepak abstinence



„Z dostupných studií vyplývá, že dlouhodobé pasivní přijímání informací o druhých bez reálné komunikace vede k zhoršování sebevědomí,“ napsali David Ginsberg, šéf divize výzkumu Facebooku, a psycholožka Moira Burkeová.

Odvolávali se přitom na studii Michiganské univerzity, podle níž se negativní trend podařilo prokazatelně ověřit mezi studenty, kteří denně deset minut pouze pasivně četli jednotlivé „posty“ na Facebooku, aniž by s uživateli komunikovali.

Jiná studie Yaleovy univerzity a Kalifornské univerzity v San Diegu zase ukázala, že přílišné „lajkování“ příspěvků přátel dělávají lidé se značnou poruchou sebeúcty, protože mají o sobě nízké mínění.

Facebook ovšem nevidí řešení v „abstinenci“ od sociálních sítí – naopak. Tvrdí, že lidé by měli být šťastnější, pokud by se aktivně setkávali s více lidmi. „Kdo často komunikuje, není osamělý,“ tvrdí Ginsberg a Burkeová. Facebook také zavádí pro uživatele možnost „dát si pauzu“ a zablokovat kontakt s přáteli a známými na 30 dní, aniž by se jejich posty zobrazovaly. Má to pomoci zejména v případě rozchodů a rozpadů vztahů.

Bývalí manažeři nešetří kritikou

Komentář Ginsberga a Burkeové se ovšem objevil na blogu Facebooku jen několik dní poté, co bývalý topmanažer firmy Chamath Palihapitiya (41) v přednášce na Stanford Business School obvinil síť Faceook z „nekontrolovatelné eroze lidských vztahů“. Podle něj v uživatelích budí jen pocity „prázdnoty a beznaděje“. [celá zpráva]

Navázal tím na kritiku Seana Parkera (38), bývalého prvního předsedy společnosti Facebook, který v listopadu řekl, že vedení firmy prý dávno ví o „návykovosti sítě“.

„Bůhví, co to všechno dělá v mozcích našich dětí,“ varoval tehdy Parker.