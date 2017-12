Využívat konkurenční systém GPS mohou pouze uživatelé, jejichž zařízení jsou na nový standard připravena.

Sluší se nicméně podotknout, že čipové sady pro Galileo vyrábí již prakticky všichni velcí výrobci. Řada nových přístrojů je tak schopna pracovat s přesnější navigací automaticky, aniž by se museli uživatelé o něco starat.

Nejzajímavější je na systému Galileo jeho přesnost. Odchylka totiž není několik metrů, ale pouze pár desítek centimetrů. Konkrétně platící zákazníci a záchranné složky mohou počítat s přesností na 30 centimetrů, běžní uživatelé pak s odchylkou jeden metr.

To je čtyřikrát lepší výsledek než v případě konkurenčních systémů. Navigace tak bude dostupná i v místech, kde doposud GPS nefungovalo.

Miliardová investice ještě není u konce

To však bude platit až ve chvíli, kdy bude oblohu brázdit větší množství satelitů. V současnosti totiž Galileo nemá k dispozici všechny družice a pro pokrytí celé planety využívá i konkurenční systémy. Počítá se s tím, že v průběhu příštího roku by měly přibýt další čtyři satelity a do roku 2020 by se jejich počet měl zvýšit až na tři desítky.

Díky tomu, že satelity se na oběžné dráze pohybují ve výšce přesahující hranici 23 tisíc kilometrů nad Zemí, má být pokrytí velmi přesné dokonce i v polárních oblastech. Navigace tak bude dostupná i v místech, kde doposud GPS nefungovalo.

Zpětný komunikační kanál

Velmi zajímavé je také to, že Galileo nabízí zpětný komunikační kanál. V praxi tak navigační zařízení budou schopna signál nejen přijímat, ale také vysílat. To přijde vhod záchranným složkám.

Záchranáři tak při nejrůznějších katastrofách budou moci odeslat přes družice svoji přesnou polohu a další údaje i ve chvíli, kdy nebude běžná komunikační infrastruktura dostupná.

Pro tuzemské uživatele je systém Galileo zajímavý přinejmenším tím, že jeho velitelství sídlí od roku 2012 v Praze-Holešovicích.

Vybudování systému Galileo, díky kterému bude Evropa v otázce navigace nezávislá, trvalo doposud 18 let. Celý projekt stál zhruba deset miliard eur, tedy v přepočtu bezmála 270 miliard korun.