Komise navrhovala, aby u on-line televizního vysílání musel provozovatel řešit autorská práva pouze v zemi původu, v dalších členských státech pak měl mít možnost obsah zpřístupnit libovolně.

Podle EK by se celoevropským zpřístupněním on-line obsahu zohlednil trend, podle něhož více než polovina obyvatel EU ve věku od 15 do 45 let sleduje televizi prostřednictvím internetu nejméně jednou týdně. Přes 20 miliónů obyvatel unie pak dlouhodobě nežije v zemi svého původu.

Zachování ochrany autorských práv

Většina poslanců však tyto argumenty považovala za méně důležité než zachování současné ochrany autorských práv a podpořila návrh omezený pouze na zpravodajství a aktuální dění. "Považuji to za velkou chybu, legislativa by měla respektovat EU jako jednotný prostor, kde není žádoucí blokovat obsah televizního a rozhlasového vysílání podle země původu," říká česká europoslankyně zvolená za ANO Dita Charanzová.

Odpůrci celkového zpřístupnění argumentovali například tím, že placené sportovní přenosy by mohly být v případě schválení úpravy ke zhlédnutí za výrazně nižší cenu v zahraničí než v domovské zemi. Za zamítavé rozhodnutí rovněž lobbovala sdružení filmových a televizních producentů, pro něž je současná podoba zajišťování autorských práv výhodná.

Úterní hlasování EP otevřelo cestu k debatě s členskými zeměmi o zpřístupnění zpravodajských pořadů po celé unii. Zda se v případě pokračující snahy EK v budoucnu vrátí na plénum parlamentu otázka práv k filmům a dalším pořadům, je podle některých poslanců otevřená věc.