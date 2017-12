Česká společnost stárne a seniorů přibývá. Prodlužuje se i doba, kterou Češi a Češky prožijí ve zdraví a dobré kondici. Řada lidí tak bývá aktivní až do vysokého věku. Marketingoví odborníci poukazují na to, že stále více starších lidí má také peníze, které za své kariéry našetřili. Podle zástupců organizací pro seniory společnost starší osoby podceňuje. Na komunikaci se seniory a seniorkami nejsou připraveni ani obchodníci, kteří těmto zákazníkům nedokážou nabídnout a přiblížit moderní technologie, ale ani jiné zboží.

Denně na internetu tráví čas 380 300 lidí nad 65 let. Je to bezmála pětina seniorů a seniorek. Po síti aspoň jednou v životě surfovalo zhruba 46 procent lidí v této věkové kategorii. Nikdy weby naopak neprohlíželo 54 procent starších osob. Na internetu tak zatím nikdy nebyl víc než milion českých seniorů a seniorek.

Pětašedesátiletí a starší se na internet připojují nejčastěji z počítače či tabletu. Připojení v mobilu využívá jen každý sedmnáctý člověk po pětašedesátce. Před pěti lety to byl každý 250. a v roce 2014 každý čtyřicátý.

Hledají informace o zboží a službách

Senioři a seniorky na síti nejčastěji hledají informace o zboží a službách. Následují údaje o zdraví, cestování a ubytování. Téměř 600 000 lidí nad 65 let čte na internetu zpravodajství. Před pěti lety to dělalo 13 procent starších lidí, teď 30 procent.

Aspoň jednou v životě na internetu nakupovala bezmála pětina lidí v seniorském věku. V posledním roce to udělalo čtvrt milionu seniorů a seniorek. V posledních třech měsících pak něco na síti koupilo kolem 111 400 osob nad 65 let. Zatímco v roce 2012 měla zkušenost s nákupem necelá čtyři procenta starších lidí, teď už je jich 13 procent. Letos v prvním čtvrtletí minimálně šestkrát na internetu utrácelo 10 600 seniorek a seniorů. Jednou či dvakrát nakupovalo 72 100 lidí.

Přes 10 000 korun za zboží v e-shopech v prvních letošních třech měsících zaplatilo kolem 16.600 lidí nad 65 let. Do 2500 korun vydalo 47.900 lidí. Nejčastěji senioři a seniorky nakupovali oblečení, obuv a vybavení domácnosti. Pořizovali ale také léky a vitamíny či kosmetiku, elektroniku, hračky a sportovní potřeby. Ze služeb to bylo nejvíc ubytování, vstupenky a zájezdy, letenky a jízdenky.

Internetové bankovnictví není samozřejmost

Internetové bankovnictví má téměř 240 000 seniorů a seniorek. Je to zhruba 12 procent lidí nad 65 let. V roce 2012 to byla necelá čtyři procenta.

Elektronicky poštu vyřizují tři z deseti seniorů a seniorek. Je to 571 700 lidí. Přes internet telefonuje každý devátý člověk nad 65 let. Kolem tří procent lidí po pětašedesátce pak využívá aplikace jako WhatsApp, facebookový messenger či Viber. Své fotografie a videa na Facebook, YouTube či instagram někdy nahrávala přes tři procenta Čechů a Češek nad 65 let. Svůj profil na sociálních sítích má zhruba 99 300 pětašedesátníků a pětašedesátnic či starších lidí.

Hry na internetu hraje 79 000 příslušníků seniorské generace, pár tisícovek pak sleduje placené filmy, seriály či jiné pořady. Několik tisíc lidí v seniorském věku se na síti také vzdělává. Účastní se online kurzů či stahuje výukové materiály.