V přechodové síti DVB-T2 najdou diváci v současnosti 14 programů a připravuje se vstup dalších, do konce roku by měla přibýt například stanice Šlágr 2. Pokrytí sítě do konce roku přesáhne 95 procent a v následujícím roce zajistí televizní signál pro 99 procent domácností.

Přechod na DVB-T2 je nutný kvůli plánovanému uvolnění TV pásma 700 MHz pro mobilní sítě. Česko se zavázalo uvolnit nynější televizní pásmo 700 MHz pro mobilní datové sítě 5G do června 2020. Souběžné vysílání v takzvané přechodové síti, které má trvat zhruba dva roky, umožní domácnostem se na nový vysílací standard připravit.

Co přinese DVB-T2

Nabízí se otázka, k čemu vlastně druhá generace digitálního vysílání bude dobrá. Díky DVB-T2 půjde do jednoho vysílacího multiplexu vložit více televizních stanic, tedy více dat, a tím se rozšíří nabídka divákům a uživatelům. Obraz je navíc přenášen ve vysokém rozlišení a v řadě případů nabízí sytější barvy.

Je však nutné zdůraznit, že přechod na nový standard se logicky týká pouze lidí, kteří přijímají signál prostřednictvím pozemního televizního vysílání. Uživatelů kabelového, satelitního a internetového vysílání se změny nijak nedotknou.

To jinými slovy znamená, že majitelé výše zmiňovaných televizních přípojek nebudou muset v souvislosti s přechodem na DVB-T2 utratit ani korunu.

V současnosti už televizní přijímač nebo set top box pro DVB-T2 vlastní desetina domácností. Hlavním způsobem příjmu televizního signálu je pro 60 procent populace pozemní vysílání. V současnosti je na trhu 1200 certifikovaných televizí a set top boxů, které DVB-T2 podporují.