„Běžným investorům bych to prostě nedoporučoval,“ uvedl stoicky hlavní investiční stratég Deutsche Bank Ulrich Stephan. Následně dodal, že hlavní problém vidí v tom, že tato měna není regulovaná a že její kurz je velmi nestabilní.

Jeho slova potvrzují i první dny tohoto týdne. V pondělí odpoledne se hodnota vyšplhala na 8299 dolarů (180 000 Kč), což byl do té doby naprostý rekord – a to v celé historii této kybernetické měny. V úterý brzy ráno však kurz dramaticky klesl na 7783 dolarů, tedy v přepočtu 169 000 korun.

Už v úterý odpoledne začal kurz opět raketově stoupat až dosáhl nového rekordu – nejvyšší hodnotu měly virtuální mince okolo 18. hodiny, obchodovaly se za 8361 dolarů (181 500 Kč). Aktuálně se kurz drží okolo 8250 dolarů, tedy v přepočtu 177 500 Kč.

Právě neustále rostoucí kurz bitcoinu láká stále více spekulantů. Například pětičlenná nizozemská rodina – otec, matka a jejich tři dcery – se vzdala prakticky všech svých úspor a investovala je do této virtuální měny. Prodali přitom nejen svůj dům, ale například i rodinnou firmu a prakticky celý svůj majetek.

„Za dva tři roky může stát bitcoin klidně i více než 25 000 eur (v přepočtu 640 000 Kč),“ věří otec pětičlenné rodiny Didi Taihuttu. Počítá nicméně i s tím, že kurz může spadnout a on přijde o veškeré peníze. [celá zpráva]

"We're going through a revolution that's changing the monetary system."

-Didi Taihuttu https://t.co/9p8j7IfRaA