„Letos jsme se rozhodli připojit ke kolegům ze slovenského O2 a připomenout našim zákazníkům výročí sametové revoluce. Proto se každému zákazníkovi pevného i mobilního internetu od O2, který bude chtít navštívit zahraniční web, zobrazí při první návštěvě během 17. 11. informace o výročí,“ uvedla pro Novinky.cz mluvčí O2 Lucie Pecháčková.

Ve zprávě zobrazující ostře sledovanou hranici si pak lidé připomenou, jaké to bylo před rokem 1989. „Dnes na to stačí jeden klik, ale před rokem 1989 bylo složité podívat se za hranice. Svévolné opuštění republiky se trestalo odnětím svobody až na pět let. Pokud vás přímo při pokusu nezastřelila pohraniční stráž. Svoboda není samozřejmost,“ přibližuje kampaň O2 nedávnou minulost.

Zahraniční weby se zobrazí až po odkliknutí výzvy



Na zahraniční stránky budou moci lidé v průběhu celého pátku pokračovat teprve až po odkliknutí volby „chci svobodně pokračovat“, jak je vidět na snímku v úvodu tohoto článku.

„Zákazníkovi se následně zobrazí původně požadovaná stránka. Pokud neudělá nic, po 60 vteřinách bude automaticky přesměrovaný na původně zadanou stránku. Informace se každému zobrazí pouze jednou,“ prohlásila Pecháčková.

