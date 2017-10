Ještě před týdnem se denní výkyvy v kurzu bitcoinů počítaly v řádech tisíců korun. Aktuálně však kurz kolísá a stoupá maximálně o několik stokorun, lze jej tedy – alespoň na poměry této virtuální měny – považovat za stabilní.

Vypozorovat je možné také to, že kurz neustále posiluje. Ještě před dvěma týdny se totiž jedna mince obchodovala za 6090 dolarů (134 200 Kč). Aktuálně je to však ještě o sto dolarů více, tedy v přepočtu o 2200 Kč více.

Ještě na konci loňského roku se přitom jedna virtuální mince prodávala za částky okolo 900 dolarů (19 800 Kč), už v září se obchodovala tato virtuální měna za 5000 dolarů (109 000 Kč).

Právě neustále rostoucí kurz bitcoinu láká stále více spekulantů. Například pětičlenná nizozemská rodina – otec, matka a jejich tři dcery – se vzdala prakticky všech svých úspor a investovala je do této virtuální měny. Prodali přitom nejen svůj dům, ale například i rodinnou firmu a prakticky celý svůj majetek.

