Čtvrtého srpna 1944 si nacisté přišli pro Annu Frankovou, její sestru, rodiče a další čtyři židy, kteří se ukrývali v tajné přístavbě budovy v Amsterdamu. Franková, jejíž deníky byly později vydány po celém světě, zemřela v únoru 1945 v koncentračním táboře v Bergen-Belsenu. Kdo její skrýš nacistům odhalil, však není dodnes zcela jasné, klíčové dokumenty měly být zničeny při bombardování.

Dohromady se objevilo už okolo třiceti podezřelých, pachatel však nebyl s konečnou platností odhalen. Změnit by to chtěl Vince Pankoke, agent FBI ve výslužbě, který dříve pátral po kolumbijských překupnících s drogami. Pankoke se postavil do čela týmu, který spojil historiky i policejní detektivy. Společnými silami chtějí zrádce definitivně určit.

Jasno bude v srpnu

Použít chtějí i tzv. analýzu velkých dat. To je počítačové zpracování obrovského množství informací, na které lidské možnosti nestačí. Konkrétně se Pankoke obrátil na amsterdamskou firmu Xomnia. Počítač má projít všechny historické dokumenty, které jsou k dispozici: záznamy informátorů, seznamy odhalených židů nebo informace o agentech gestapa v Amsterdamu.

„Množství informací je podle Pankokeho tak velké, že by je člověk nedokázal projít za celý svůj život,“ uvádějí stránky smithsonianmag.com.

Muzeum Anny Frankové už zpřístupnilo archívy a tyto snahy vítá. Závěry by měly být zveřejněny 4. srpna 2019, přesně 75 let ode dne, kdy byla Anna Franková v Amsterdamu zatčena.