Firma počítá s tím, že do konce letošního roku navýší pokrytí na 95 procent. Ve finále by měl být signál v prvním čtvrtletí 2018 dostupný pro 99 procent domácností. „V přechodové síti nyní diváci naladí 14 programů a další by měly postupně přibývat,” uvedla firma.

Přechod na DVB-T2 je nutný kvůli plánovanému uvolnění TV pásma 700 MHz pro mobilní sítě. Česko se zavázalo uvolnit nynější televizní pásmo 700 MHz pro mobilní datové sítě 5G do června 2020. Souběžné vysílání v takzvané přechodové síti umožní domácnostem se na nový vysílací standard připravit.

Starší standard bude vypnut v roce 2021



Druhá generace pozemního digitálního vysílání má zcela nahradit tu první, která v Česku funguje již několik let. S úplným vypnutím první generace DVB-T se však počítá až na rok 2021.

Do té doby budou v tuzemsku postupně zapojovány tzv. přechodové sítě, díky kterým budou moci využívat lidé oba standardy najednou. To kvůli tomu, aby byl přechod na novou generaci digitálního televizního vysílání co možná nejplynulejší.

Je nutné podotknout, že po zmiňovaném roce 2021 se se starším standardem DVB-T již nepočítá. Pak čeká uživatele totéž, co zažili již před několika lety při vypínání analogového vysílání. Po vypnutí staršího standardu tehdy museli diváci vyměnit své televizory za novější nebo je vybavit speciálními set-top boxy.

A to bude platit i v případě DVB-T2, pokud lidé už doma nemají přístroj, který by druhou generaci digitálního pozemního vysílání zvládal.

Co přinese DVB-T2



Nový standard tak může představovat pro řadu uživatelů finanční zátěž. Na druhou stranu jeho přednosti jsou nepopiratelné. Díky DVB-T2 půjde do jednoho vysílacího multiplexu vložit více televizních stanic, tedy více dat, a tím se rozšíří nabídka divákům a uživatelům. Obraz je navíc přenášen ve vysokém rozlišení a v řadě případů nabízí sytější barvy.

V současnosti už televizní přijímač nebo set-top-box pro DVB-T2 vlastní osm až deset procent domácností. Hlavním způsobem příjmu televizního signálu je pro 60 procent populace pozemní vysílání. Přechod na DVB-T2 má stát diváky podle odhadů vlády asi pět miliard korun za nákup nových televizních přijímačů nebo set-top-boxů.

Je však nutné zdůraznit, že přechod na nový standard se logicky týká pouze lidí, kteří přijímají signál prostřednictvím pozemního televizního vysílání. Uživatelů kabelového, satelitního a internetového vysílání se změny nijak nedotknou.

Více se o standardu DVB-T2 dozvíte v našem dřívějším článku. [celá zpráva]