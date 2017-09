Kamery jsou v dnešní době nedílnou součástí řady obchodů. Řada z nich přitom není určena pouze k hlídání zboží před zloději, inteligentní systémy dokážou nákupy doslova řídit. O zákaznících toho navíc prozradí víc, než by se mohlo na první pohled zdát. Typicky jsou takovéto systémy využívány k počítání lidí, o což se obvykle stará kamera umístěná u vchodu. Pokud je připojena k pokladně, manažer prodejny má díky speciálnímu obslužnému softwaru přesný přehled o tom, kolik lidí a co přesně nakoupili. Tímto způsobem se má hodnotit především atraktivnost nabídky. Stejně tak ale mohou inteligentní systémy ovlivňovat dění v prodejně. Například jeden tuzemský velkoobchodní řetězec používá kamery nejen k počítání množství lidí, kteří vstoupili do obchodu, a odhadování jejich průměrné doby nákupů, ale systém také dává manažerovi signál k otevření nové pokladny. Kamery totiž také dokážou měřit délku jednotlivých front. [celá zpráva]