Čipová divize Toshiby je druhým největším producentem paměťových čipů na světě. Ty se využívají například v SSD jednotkách.

Podle agentury AP je ale budoucnost dohody nejistá, protože se proti ní staví americký partner Toshiby, výrobce čipů Western Digital. Ten vyrábí pod vlastní značkou SSD jednotky a akvizice divize Toshiby by z Western Digitalu udělala čipového giganta.

Toshiba přitom příjem z prodeje čipové divize naléhavě potřebuje, protože v důsledku rozsáhlých ztrát americké jaderné divize Westinghouse Electric se dostala na pokraj finančního kolapsu. Westinghouse byl letos nucen vyhlásit bankrot a požádat ve Spojených státech o soudní ochranu před věřiteli.

Podpora Applu a Dellu

Společnost Bain Capital se v rámci nabídky na převzetí spojila s jihokorejským výrobcem čipů SK Hynix a získala rovněž podporu ze strany některých odběratelů divize, včetně firem Apple a Dell. Součástí konsorcia jsou také firmy Kingston Technology a Seagate Technology.

Toshiba se nicméně ve svém prohlášení o účasti firmy SK Hynix nezmínila. Zato uvedla, že do transakce by se mohly zapojit japonské společnosti Innovation Network Corporation of Japan a Development Bank of Japan, píše agentura Reuters.

Analytik Hideki Jasuda z výzkumného institutu Ace upozornil, že složení konsorcia by v budoucnosti mohlo přinést potíže. "Velký počet akcionářů by mohl komplikovat rozhodovací proces a brzdit klíčová investiční rozhodnutí," uvedl. Dodal, že účast odběratelů v konsorciu by mohla oslabit pozici divize při jednání o cenách.

O divizi se ucházela ještě další dvě konsorcia vedená firmou Western Digital a tchajwanským výrobcem elektroniky Foxconn. Podle zdrojů agentury Reuters se ještě koncem úterý zdálo, že favoritem je konsorcium vedené společností Western Digital. Ta se prý ale s Toshibou nedokázala shodnout na některých podmínkách.