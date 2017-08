Cetin, který velkoobchodně nabízí připojení k internetu dalším operátorům, zejména O2, má nyní na optických rozvodech připojeno přes 1400 adres. Z toho na gigabitovou rychlost dosáhne asi 13 procent z nich.

„Pro více než 90 000 bytových jednotek již nyní nabízíme možnost zřízení přípojky Superfast s rychlostí 250 Mbit/s. V současnosti je na téměř půl miliónu přípojek v síti Cetin dostupná rychlost 80 Mbit/s," dodala Gáliková.

Rozsáhlé investice



Přípojky Superfast Cetin nabízí buď na kompletně optickém vedení až ke koncovému uživateli, nebo na předsunutých ústřednách připojených opticky. K zákazníkovi pak vede metalická přípojka využívající technologii VDSL3.

V roce 2015 zahájil Cetin rozsáhlé investice do své infrastruktury v celkové výši 22 miliard korun do rozvoje telekomunikačních sítí. Investiční program je naplánovaný na sedm let. Plány na výstavbu v konkrétních lokalitách jsou připraveny do roku 2022.

Cetin je součástí investiční skupiny PPF. Ta před dvěma lety koupila společnost O2, z níž se Cetin oddělil, aby se staral o infrastrukturu, zatímco pod O2 spadají koncoví zákazníci.