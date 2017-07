Jízdní řády jsou k dispozici na samostatném webu, ale také přímo na domovské stránce Seznam.cz. Přímo v hlavičce s hledacím oknem je totiž možné překliknout na položku Jízdní řády.

Vyhledávání v Jízdních řádech přímo na domovské stránce Seznamu

FOTO: Seznam.cz

„Hlavní výhodou Jízdních řádů od Seznam.cz v porovnání s konkurencí je využití vlastních mapových podkladů. Toto propojení lidem umožňuje podívat se zároveň na informaci i na trasu vybraného spoje. Obojí lze navíc prokliknout pro získání bližší informace,“ uvedla mluvčí Seznamu Irena Zatloukalová.

Jízdní řády přitom dovedou vzít v potaz také přesnou trasu pěšího přesunu. „S tím souvisí i fakt, že není nutné znát přesný název zastávky. Zadáte pouze, kam se chcete dostat, a Jízdní řády vás krok za krokem dovedou k nejbližší zastávce. Zároveň přesně změří reálný čas včetně přesunů,“ konstatovala Zatloukalová.

Jízdní řády od Seznam.cz

FOTO: Seznam.cz

„Samozřejmostí je možnost vybrat si spojení bez přestupů či bezbariérové nebo zvolit jen některé způsoby dopravy, například tramvaj, autobus či metro. Nechybí možnost uložit si častá hledání – třeba do práce. Opačný směr se ukáže jedním klikem,“ doplnila mluvčí Seznamu.

Vedle webové služby Jízdní řády bude i nadále fungovat mobilní aplikace Pubtran, ve které je možné také hledat spoje veřejnou dopravou a plánovat cesty.

Boj o zdrojová data

Seznam.cz měl ambice spustit podobnou službu již několik let, bojoval však o zdrojová data jízdních řádů, která ovládá společnost Chaps, pověřená jejich správou ministerstvem dopravy. Chaps nechtěl data Seznamu poskytnout, přestože na ně česká internetová jednička měla právo na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, což bylo opakovaně předmětem soudních tahanic. [celá zpráva]

„Rozhodli jsme se vybudovat konkurenci dosud jedinému celorepublikovému hráči. Ten podle nás dlouhodobě zneužívá faktu, že má exkluzivní data, a dále je nezveřejňuje správně, přestože mají být ze zákona otevřená,“ vysvětlil pozadí vzniku Jízdních řádů jejich produktový manažer Jan Štěpán.

Ten zároveň připouští, že vinou monopolu nemá Seznam.cz stále komplexní informace. Přesto ho to od spuštění testovací verze neodradilo. „Uzavíráme smlouvy s jednotlivými dopravci, abychom veřejně dostupná data průběžně doplňovali, a mohli tak poskytovat lidem co nejlepší službu. Zároveň jsme připraveni obratem jakékoli další dopravce do našich dat přidávat. Proti podle nás nelegálnímu chování společnosti Chaps budeme nadále bojovat všemi dostupnými prostředky,“ konstatoval Štěpán.

Kompletní data má Seznam.cz ve svých jízdních řádech například v Jihomoravském kraji, v Praze či Plzni. „Zde je díky přímé spolupráci s dopravci získává včetně informací o zpožděních spojů v reálném čase. Na jiných místech republiky mohou některé detailnější informace jako zpoždění chybět. Veřejně dostupné zatím nejsou ani jízdní řády všech vlaků, tramvají, trolejbusů či mezinárodních linek. Jakmile se nám podaří data získat, bez prodlení je budeme do Jízdních řádů přidávat,“ uzavřel Štěpán.