Čína se mění ve velmoc v oblasti umělé inteligence

Čínská vláda představila tento týden národní plán rozvoje umělé inteligence. Hodnota tohoto odvětví se má do roku 2020 zvýšit na 150 miliard jüanů (498 miliard Kč) a do roku 2025 až na 400 miliard jüanů (1,3 biliónu Kč). Státní rada, která plní funkci vlády, ve své zprávě rovněž potvrdila, že Peking chce do roku 2025 postupně zvyšovat investice do umělé inteligence a do roku 2025 se chce stát světovým lídrem v této oblasti.