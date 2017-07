Apple zřídil první datové centrum v Číně

Americká společnost Apple Inc. zřídila své první datové centrum v Číně ve spolupráci s místní společností poskytující internetové služby Guizhou-Cloud Big Data Industry Co Ltd (GCBD). Ke zřízení datového centra americkou firmu přiměly přísnější zákony o kybernetické bezpečnosti, které Peking představil minulý měsíc, uvedla firma.