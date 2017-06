Výměnu frekvencí, tzv. refarming, operátorům nařizují podmínky loňské aukce kmitočtů pro LTE v pásmech 1800 a 2600 MHz.

Refarming nejvíce pomohl O 2 . Společnost v poslední aukci vydražila malé frekvenční bloky, které nesousedily s frekvencemi, které již operátor měl, a nebylo tak možné je efektivně využít. Výměny se zúčastnil i T-Mobile, který v poslední aukci žádné kmitočty v pásmu 1800 MHz nevydražil.

Vyšší kapacita a rychlost v síti



„Refarming už je dokončen pravomocnými rozhodnutími Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), v současné chvíli již využíváme prakticky všechny přeskupené kmitočty," řekla mluvčí O 2 Lucie Pecháčková.

„Díky souvislému bloku můžeme nabídnout vyšší kapacitu a rychlost v síti," uvedla mluvčí Vodafonu Markéta Kuklová. Martina Kemrová z T-Mobilu doplnila, že náklady na výměnu, tedy zejména na přeladění vysílačů, si nese každý operátor sám.

Operátoři provozují mobilní sítě v pásmech 800, 900, 1800 a 2100 a 2600 MHz. V pásmech 800, 1800 a 2600 využívají primárně technologii čtvrté generace LTE, v pásmu 900 MHz klasickou GSM a v pásmu 2100 MHz jsou to sítě třetí generace UMTS. Do několika let se počítá s přechodem z UMTS na síť LTE.