Vyplývá to z průzkumu, který uskutečnily Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a společnost O2 Czech Republic. Jeho výsledky byly zveřejněny v úterý.

Z průzkumu plyne, že asi 60 procentům dětí rodiče nelimitují čas pobytu na internetu a téměř stejné množství má vlastní počítač ve svém pokoji. "Prevence a edukace dětí a ve zdravé míře také dohled rodičů jsou přitom nejdůležitějšími kroky, jak zabránit jejich rizikovému chování na internetu. Na 80 procent dětí však nemá nijak omezen přístup na nevhodné internetové stránky, i když k tomu v dnešní době existují jednoduché nástroje," řekl odborník na internetovou bezpečnost společnosti O2 Tomáš Minka.

Děti si rizika uvědomují

Sdílení intimních materiálů (tzv. sextingu) považují zhruba tři čtvrtiny dětí za velmi rizikové. Dospělí devianti si ale umí získat jejich důvěru, manipulovat je a vydírat je, řekl vedoucího výzkumného týmu Kamil Kopecký z projektu E-Bezpečí. Čím dál více případů podle něj potvrzuje, že sexting je problematický, i pokud se například rozejde dívka s chlapcem, se kterým sdílela své intimní fotky. Děti se tak vystavují nebezpečí kyberšikany.

Fotografie obličeje sdílí podle průzkumu 67 procent dětí. Poslat intimní fotografii vyžadoval někdo po 17 procentech dětí, čtvrtina jich vyhověla. Podle Kopeckého často stačí, aby internetový kamarád dítěti nabídl fotografii a vydával ji za svou. Děti pak často pošlou na oplátku svoji. „Přitom fotka obličeje je nejcitlivější osobní údaj. Stačí, aby se nasadila na jakékoli nahé tělo, a pachatel může začít dítě vydírat," uvedl.

Schůzky s neznámými lidmi z internetu

Z výzkumu vyplývá, že schůzku s neznámým z internetu by neodmítla polovina dětí. Dvě třetiny by se o tom svěřily rodičům, zbytek by to řekl maximálně kamarádovi. Třetinu dětí už o schůzku někdo neznámý na internetu požádal a pětina z nich na ni šla.

V případě zneužití intimních materiálů mají děti potíže se někomu svěřit, protože je to pro ně velmi citlivé, uvedl Kopecký. Dvě třetiny rodičů se tak o problémech svého dítěte nedozvědí.

Na Linku bezpečí se prvních 40 dětí obrátilo kvůli potížím na internetu v roce 2007, řekl vedoucí linky Peter Porubský. V roce 2016 jich bylo více než 600. Nejčastějším problémem je kyberstalking. Sexting tvoří pět procent případů a má vzrůstající tendenci.

Do výzkumu se zapojilo 4878 žáků škol z celé ČR ve věku od sedmi do 17 let. Přibližně stejně bylo dívek i chlapců, nejvíce jich bylo čtrnáctiletých.

Odstrašující filmy o stinné stránce internetu

Na nástrahy číhající na internetu upozorňuje trilogie filmů Seznam se bezpečně!, za kterými stojí společnost Seznam.cz.

První dva díly byly postaveny na reálných příbězích. V jednom z nich se například představil 14letý David, který se spřátelil na internetu s neznámým dospělým mužem. Ten mu nabízel dvoutisícovou úplatu za to, že mu pošle fotky a video s obnaženým tělem. Zachycen je i rozhovor s pedofilem Miroslavem či 16letým Patrikem, který se živil jako dětský prostitut. [celá zpráva]

Třetí díl pojednává o kauze skautských vedoucích z Ústí nad Labem, kteří vydírali intimními snímky děti na internetu a na čtyři desítky jich pohlavně zneužili.

Jednou z ústředních postav filmu je odsouzený skautský vedoucí Martin Mertl, který před kamerou popsal, jak útoky probíhaly. Exkluzivně Novinkám již sám dříve popsal, že v celé kauze byl hlavním pachatelem. [celá zpráva]

Celou trilogii Seznam se bezpečně! můžete sledovat na stránkách www.seznamsebezpecne.cz.