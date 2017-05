Středeční schůzka patrně ještě nepřinesla konkrétní závěry. Podle DPA evropská strana očekávala podrobnější informace od Američanů, jejichž návrhy Brusel zjevně překvapily.

Ve středečním společném prohlášení Evropské komise a amerického ministerstva vnitřní bezpečnosti ke spolupráci v oblasti bezpečnosti v letectví se praví, že obě strany si vyměnily informace o vážných ohroženích bezpečnosti v letecké dopravě a o přístupech, jak jim čelit.

"Účastníci si poskytli informace o stávajících standardech bezpečnosti a detekčních schopností v letectví a také o nedávných opatřeních na posílení bezpečnosti na obou stranách Atlantiku, souvisejících s velkými elektronickými přístroji umístěnými ve zkontrolovaném zavazadle," stojí v komuniké.

V USA už v březnu



Schůzky, jejímž cílem bylo prodiskutovat otázky související s bezpečností v letectví, se zúčastnili mimo jiné evropský komisař pro vnitro Dimitris Avramopulos, eurokomisařka pro dopravu Violeta Bulcová. Americkou delegaci vedla náměstkyně amerického ministra vnitřní bezpečnosti Elaine Dukeová.

Obě strany se dohodly, že v debatě o bezpečnosti v letectví budou pokračovat příští týden ve Washingtonu, aby "dále posoudily společná rizika a řešení zacílená na ochranu pasažérů", přičemž má být zachována plynulost globální letecké přepravy cestujících.

Americká vláda už v březnu pasažérům zakázala brát některé elektronické přístroje s sebou na palubu linek spojujících desítku letišť v Severní Americe a na Blízkém východě.

Obava z baterií



Pokud by byla podobná opatření zavedena i na linkách mezi USA a Evropou, nesměli by cestující mít v příručním zavazadle žádný přístroj větší než mobilní telefon. Tato zařízení by i nadále lidé mohli nechat přepravit v zapsaných zavazadlech, která se ukládají do zavazadlového prostoru.

Spojené státy své úvahy o těchto opatřeních zřejmě opírají o informace tajných služeb, píše DPA. Na začátku dubna americká média informovala o tom, že teroristické organizace vyvinuly metody umožňující umisťovat výbušná zařízení do laptopů a dalších elektronických přístrojů.

Evropa se podle agentury Reuters obává spíš nebezpečí požáru, který by mohl vzejít ze stovek přístrojů napájených lithium-iontovými bateriemi v zavazadlech.