I když v procesu, který byl prvním svého druhu, šlo jen o konkrétní případ mladého Syřana, může mít celá kauza výrazně širší dopady.

Anas Mudamání byl jedním z uprchlíků, kterým se po příchodu do Německa podařilo udělat si takzvané selfie s kancléřkou Angelou Merkelovou. Později ale kdosi za použití této fotky Mudamáního na Facebooku označil za pachatele útoku na bezdomovce v berlínském metru.

Další uživatel zase na konci loňského roku z Mudamáního udělal útočníka na vánoční trh v Berlíně. Ani s jedním útokem neměl Syřan nic společného, oba příspěvky ale sdílely stovky uživatelů sociální sítě.

Syrian refugee Anas Modamani waited with his mobile phone ready and when German Chancellor Angela Merkel emerged, he snapped a selfie. 😊 pic.twitter.com/988wWgVoEz