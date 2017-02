„Upevní to postavení Číny jako světového lídra v oblasti superpočítačů,“ řekl Meng Siang-fej, programový ředitel v čínském Národním centru pro superpočítače v Tchien-ťinu. Na plný výkon má Tianhe-3 běžet sice až od roku 2020, ale i tak to bude dříve, než budou k dispozici počítače s podobnou kapacitou, na nichž pracují v USA.

Tianhe-3 bude první tzv. exaflopový počítač na světě. „Znamená to, že bude schopen provádět více než trilión (jednička s 18 nulami) operací za sekundu,“ uvedl Meng Siang-fej.

„To je zhruba desetkrát více, než dokáže současný rychlostní rekordman, kterým je Sunway TaihuLight, první čínský počítač, který používá procesory domácí konstrukce. Tento počítač zvládne při maximální rychlosti 125 biliard výpočtů za sekundu,“ dodal.

Lidstvo by potřebovalo 1500 let



Pro dokreslení, i pomalejší Sunway TaihuLight podá za pouhou hodinu práce početní výkon, na jaký by celé současné lidstvo potřebovalo nejméně 1500 let. Ovšem za předpokladu, že by po celou tu dobu nedělalo nic jiného, než sedělo a počítalo.

I nový superpočítač bude zřejmě využívat technologii tzv. heterogenní architektury (THA), kterou Číňané označují za svůj velký přínos oboru. THA využívá asi polovina z 500 nejrychlejších počítačů světa.

Řeší epidemie i smogové kalamity

K úspěšnému dokončení stavby nového superpočítače je však třeba, aby Číňané udělali průlomy v oblasti procesorů s vysokým výkonem a dalších klíčových technologií. Chtějí to zvládnout ještě letos. Výpočetní kapacita nového počítače může pomoci s analýzami zemětřesení či výbuchů epidemií.

Číňané také doufají, že se jim podaří s pomocí Tianhe-3 vydávat pro celou zemi předpovědi smogových kalamit, které trápí zejména velkoměsta.

Už první superpočítač této řadyTianhe-1 byl využit i pro tento účel. Ve spolupráci s národním meteorologickým centrem jsou na něm vypracovávány velmi přesné pětidenní smogové předpovědi pro megapole na severu země.

V Číně nyní pracují dva nejrychlejší superpočítače světa, Sunway a Tianhe-2. Teprve na třetím místě následuje Titan, americký konkurent. USA od loňska vůbec poprvé mají méně superpočítačů než Čína (165 proti 167). Ale i když jejich umělé mozky nejsou na úplné špici, drží deset z dvaceti vedoucích pozic mezi pětistovkou nejvýkonnějších počítačů světa.