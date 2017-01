Inkubátory podporují vznik a rozvoj malých firem pomocí zvýhodněného pronájmu kanceláří a systému odborného poradenství a vzdělávání. "Paříž vždy byla městem nových myšlenek, kde se lidé scházejí, aby dosáhli nového průlomu, dělali nové věci," řekla novinářům provozní ředitelka Facebooku Sheryl Sandbergová.

Areál Station F o rozloze 34 000 metrů čtverečných se nachází nedaleko od Seiny. Plánuje pojmout až 1000 začínajících firem a bude zde také laboratoř pro 3D tisk či bary a restaurace otevřené 24 hodin. Niel, který založil francouzskou telekomunikační společnost Iliad, investoval do projektu 250 miliónů eur (6,8 miliardy Kč) a očekává, že do zisku se dostane do tří let.

Výzkumná laboratoř pro umělou inteligenci



Projekt Facebooku, přezdívaný startupová garáž, poskytne prostor pro 15 firem pracujících na dolování dat, nad kterými budou mít po dobu šesti měsíců dohled specialisté Facebooku. Pro Facebook je to druhá velká investice v Paříží poté, co v roce 2015 firma otevřela ve městě svoji jedinou výzkumnou laboratoř pro umělou inteligenci v Evropě.

Francouzská technologická scéna s rozvíjejícími se globálními šampiony jako BlaBlaCar a Sigfox je jedním ze vzácných příběhů úspěchu vládnoucích socialistů na ekonomické frontě.

Štědré daňové úlevy pro výzkum a vývoj, aktivní veřejné investiční banky a množství inženýrů pomohly posílit francouzský technologický sektor a udržují Paříž na úrovni dalších velkých evropských technologických center, jako Londýn a Berlín.