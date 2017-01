České startupy zakládají nejčastěji muži

Startupy v Česku zakládají v 80 procentech případů muži, v Polsku a na Slovensku je to zhruba 70 procent. Zhruba čtyři pětiny zakladatelů v těchto třech zemích jsou ve věkové skupině 20 až 40 let a v 70 procentech mají vysokoškolské vzdělání. Vyplývá to ze studie Aspen Institute Prague, kterou na tiskové konferenci StartupYardu zveřejnila zástupkyně ředitele institutu Maria Staszkiewiczová.