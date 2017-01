Elektrošoky jako trest pro závislé na internetu mají v Číně skončit

Čínská vláda chce zákonem zakázat používání elektrošoků a dalších fyzických trestů v táborech pro závislé na internetu. Do těchto středisek často rodiče posílají své děti, které propadly on-line hrám, napsal web listu The New York Times. Nová legislativa má i omezit dobu, po kterou mohou nezletilci hrát on-line hry doma či v internetových barech.