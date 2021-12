Roald Amundsen chtěl vždy vyhrát. Před 110 lety stanul na jižním pólu

Tomu definitivně propadl, když se dozvěděl o cestách Fridtjofa Nansena napříč Grónskem (1888-89). A tak se Amundsen už v letech 1897-99 jako kormidelník účastnil výpravy lodi Belgica do Antarktidy.

V roce 1900 zakoupil loď Gjøa a vystrojil ji pro plavbu tzv. Severozápadním průjezdem – západně od Grónska a napříč Kanadským arktickým souostrovím k Aljašce a do Tichého oceánu.

„Nalezení Severozápadního průjezdu bylo nesporným Amundsenovým úspěchem. Zkušenosti potřebné k tomuto činu získal při přechodu Grónska a plavbě do oblasti Arktidy mezi severní Evropu, Špicberky, Zemí Františka Josefa a Novou Zemí.“ doplnil pro Novinky český geograf a polárník Pavel Prošek, zakladatel tuzemské vědecké stanice na Antarktidě – Mendelovy polární stanice, která se nachází na ostrově Jamese Rosse.

Amundsen se vrátil do Evropy, ale záhy začal plánovat novou cestu, jejímž cílem by bylo dobytí severního pólu.

Nicméně po zprávě, že to dokázal v dubnu 1909 Američan Robert Peary, ztratil o severní pól zájem, změnil plány a pustil se na ozkoušené lodi Fram v roce 1910 přes Atlantik k jihu – tedy dobýt druhou ze světových točen.

„Fakt, že kvůli tomu obelhal svou posádku, jej morálně nijak neznepokojoval. Mohli se vrátit zpět do Norska na vlastní útraty,“ uvedl Prošek.

Uplynulo 90 let od prokazatelného dobytí severního pólu

Svému vítězství podřídil i mimořádně brzký start expedice koncem zimy, kvůli kterému jej počasí donutilo se vrátit. Přitom opustil svou skupinu a sám se urychleně vracel na Framheim. Prošek připomněl, že za tento hazard byl kritizován svým zástupcem a přítelem Nansena – Hjalmarem Johansenem. A nikdy mu to neodpustil...

Amundsen tam samozřejmě nebyl sám: s ním na jižní pól dorazili ještě Olav Bjaaland, Helmer Hanssen, Sverre Hassel a Oscar Wisting. Na točně pobyli tři dny, od 14. do 17. prosince 1911.

Jak šel jeho život dále? Během první světové války bylo Norsko neutrální, ale zbohatlo na obchodu, zejména dodávkách zemím Dohody. V tomto sektoru investoval i Amundsen, čímž získal peníze na novou polární loď, kterou pojmenoval Maud. Ještě před koncem války s ní 15. července 1918 vyplul z Tromsø do Severního ledového oceánu k východu, podél Sibiře.

„Po dvě zimy loď uvízla v zamrzlém moři (s čímž Amundsen počítal), než se v červenci 1920 dostala posádka do Nome na Aljašce,“ řekl Novinkám historik Martínek.

Na konci května 1925 vzlétla dvě letadla ze Špicberků a dospěla až k 88. stupni severní šířky, kde se projevila na jednom ze strojů porucha. Po dramatickém přistání na ledu se obě posádky vměstnaly do zbylého letadla a v půlce června se dostaly do bezpečí na Špicberky.

Pro příští polární cestu dal Amundsen přednost vzducholodi. S Ellsworthovou pomocí zakoupil v Itálii stroj a zároveň získal za pilota Umberta Nobileho. Vzducholoď dostala jméno Norge, Amundsen na ni nastoupil na Špicberkách a 11. května 1926 přeletěl přes pól na Aljašku, aniž by v neznámých ledových končinách spatřili jakoukoli pevninu.

Výše citovaný profesor Prošek celkově na Amundsenovu osobnost, jak lze z některých jeho vyjádření odvodit, nahlíží poměrně kriticky. Zejména co se Antarktidy týká, nechoval se podle něj norský výzkumník a cestovatel „zrovna férově“.

„Zorganizoval tam vlastně tu jedinou expedici, kterou si léčil komplex plynoucí z neúspěchu při dobývání severního pólu. On byl prostě viking chladný jako nůž a kalkulující bez ohledů na to, co svými činy způsobí jiným. Toto konstatování nemění nic na tom, že byl jako průzkumník a dobyvatel polárních oblastí mimořádně schopný,“ prohlásil Prošek.