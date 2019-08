Před 80 lety rozpoutal Hitler druhou světovou válku. Záminku si vytvořil

„Jsem muž, který začal válku. Byl jsem roznětkou, která v roce 1939 zapálila v Evropě sud střelného prachu… Přihodil se tehdy zvláštní incident, který stál na počátku řetězové reakce krveprolévání. Musel se ovšem najít muž, který by tento incident uskutečnil a který by takříkajíc stiskl spoušť. Stal jsem se jím já,“ tak se s mnohaletým odstupem vyjádřil důstojník SS Alfred Naujocks k fingovanému přepadení rozhlasového vysílače v Gleiwitz (Gliwice, česky Hlivice), provedenému 31. srpna 1939.

Na to, že je dobré brát podobná vyznání s nadhledem, upozorňuje i historik a odborník na nacistickou okupaci Jan Zumr z Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR).

Aby ospravedlnili svoji invazi do Polska a získali caus belli (latinský výraz z mezinárodního práva, který označuje incident, událost nebo skutečnost postačující jako důvod k vyhlášení války – pozn. red.), provedli Němci řadu operací pod falešnou vlajkou s úmyslem doložit údajnou agresi Poláků vůči Německu.

Režiséři podvodného útoku, který měl světu dokázat polskou vinu na rozpoutání konfliktu, si do hlavní role vybrali Alfreda Naujockse. Ten o tom v místopřísežném prohlášení v Norimberku 20. listopadu 1945 uvedl: „Asi 10. srpna 1939 mi náčelník SD Heydrich osobně nařídil, abych zinscenoval útok na rozhlasový vysílač poblíž polské hranice v Gleiwitz, a aby to vypadalo tak, že útok provedli Poláci.“

"Die Auslösung des Konfliktes wird durch eine geeignete Propaganda erfolgen...im Sieg liegt das Recht." CODEWORT: GROßMUTTER GESTORBEN 31.8.1939 gg 20h: Die #SS fingiert den Überfall auf den Sender #Gleiwitz als Rechtfertigung für den #Überfall auf Polen am folgenden Morgen #WW2 pic.twitter.com/mu7TMBCbrw

„Jde o rozkaz z nejvyšších míst,“ zdůrazňoval podle Naujockse Heydrich. „Selhání by znamenalo katastrofu. Potřebujeme skutečný důkaz o polských přehmatech. Poláci budou zapalovat německé usedlosti, přepadávat hájenky a osamělé dvorce, vyhodí most v Dirschau, přepadnou několik našich celnic a nakonec se zmocní německé vysílačky v Gleiwitz.“

Naujocksův oddíl vnikl do prostoru vysílače. „Několikrát jsme vypálili do stropu, abychom ty lidi vylekali a udělali trochu kravál,“ vysvětloval v Norimberku.

Nevěděli ale, jak vysílat. Nenašli spínač, jímž by propojili místní vysílačku na okruh říšského vysílače ve Vratislavi. Nakonec použili takzvaný bouřkový mikrofon, aby mohli promluvit alespoň v hornoslezském prostoru, který vysílač pokrýval.

Dopoledne 1. září Hitler v říšském sněmu vysvětloval, proč se toho rána probudilo Německo do válečného stavu: „Dnes v noci Polsko poprvé střílelo na našem vlastním území, kam vyslalo vojáky pozemní armády. Od 4 hodin 45 minut palbu opětujeme. Od této chvíle oplácíme bombu bombou!“

Armáda polského státu nebyla v době vypuknutí války plně mobilizovaná, na nátlak Velké Británie a Francie došlo k vyhlášení plné mobilizace až těsně před útokem. Obě země se totiž obávaly, že by tento krok mohl definitivně zhatit vyjednávání s Německem.

Zumr poukázal i na skutečnost, že do války proti Polsku se na německé straně zapojily také slovenské jednotky, a to dokonce již 1. září. Po porážce Polska získalo Slovensko území Oravy a Spiše, které Poláci obsadili v listopadu 1938, a dokonce i území, které Polsko získalo roku 1920 na základě konference v belgickém Spa.

Hlavní vlna zatýkání proběhla 1. a 2. září 1939, doznívala však až do poloviny měsíce. Preventivní úder mířil na představitele českého veřejného života, politiky, umělce, novináře, vědce, legionáře či duchovní.

Přesný počet zatčených není dodnes znám. Z poválečných výpovědí gestapáků vyplývá, že akce postihla přibližně 2000 osob. Zatčení byli transportováni do koncentračního tábora Dachau a po několika týdnech do Buchenwaldu. Někteří intervenovaní byli v následujících letech propuštěni, mnoho jich ale zůstalo v koncentračním táboře až do konce války a řada z nich tam zahynula.