Lásku k matce Václava II. zaplatil Záviš z Falkenštejna životem

V okolí vyvolala chystaná svatba většinou odsuzující emoce. Vždyť královna si našla partii pod svou úroveň, obyčejného šlechtice, a to ne z důvodů politických, ale pouze pro vlastní přání a tužby. Navíc právě Záviš stanul v čele Vítkovců, když se postavili v letech 1276 a 1277 proti Přemyslovi, a ten jejich odboj potlačil. Záviše dokonce prohlásil za psance.

Pozvala si na pomoc Otu V. Braniborského řečeného Dlouhý, strýce malého prince. A také oslavovaného rytíře a velmi pohledného muže. Právě on nakonec získal od Rudolfa na pět let správu Čech a poručnictví nad malým Václavem. Habsburk si ponechal Moravu.

Kunhutu s maličkým Václavem vedou do zajetí; ilustrace Petra Maixnera k Českomoravslé kronice K. V Zapa.

Skutečnosti ale zřejmě odpovídá popis únosu, podle nějž se rozespalá Kunhuta urputně bránila, následník plakal a brzy byl vzhůru celý dvůr. Braniboři se ovšem na nic neohlíželi, popadli své oběti, v nočním prádle je pohodili na vůz a ujížděli pryč. Hrabivý markrabě, kterému správcovství spadlo z nebes přímo do klína, si jej hodlal udržet a princátko mu mohlo sloužit jako jakási pojistka. Navíc získal nad následníkem absolutní kontrolu.

Královna si po uvěznění na Bezdězu vymohla u braniborského purkrabího Heřmana krátké cesty do okolí. Kralevic ale musel zůstat na hradě. V dubnu 1279 se vypravila dokonce do Prahy , aby navštívila Anežský klášter. Odtud pod záminkou prohlídky provizorního hrobu Přemysla Otakara II. ve Znojmě odjela na Moravu a už se nevrátila. Usadila se na Opavsku, čímž si vysloužila přízvisko matky, která opustila dítě v nouzi.

Nebylo to úplně přesné tvrzení - chlapec sice jistě strádal osaměním na odlehlé pevnosti, ale provázela jej jeho chůva, která mu pomáhala zmírnit útrapy. A Otovým záměrem se stalo vznešeného hocha hlídat, nikoli mu ubližovat nebo jej dokonce zabít. Hůř bylo královskému potomku v listopadu 1279, kdy jej Branibor v odpověď na Kunhutin útěk odvezl do Žitavy a poté do Branibor.