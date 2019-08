Himmlerův masér zachránil 60 tisíc vězňů

Než ho však začal uplatňovat, prošel mnohými peripetiemi. Mimo jiné v německém Šlesvicku-Holštýnsku vystudoval zemědělskou akademii a potom, proto že ho považovali za německého občana, byl povolán do císařské armády. Aby se vyhnul službě v pravidelném německém vojsku, přidal se dobrovolně ke zvláštní finské legii vytvořené Finy, kteří emigrovali do Německa.

V létě 1942 získal Kerstena pro své plány šéf nacistické zahraniční rozvědky Walther Schellenberg. Ten by přesvědčen, že Hitler nemůže válku na dvou frontách vyhrát, a od Kerstena očekával pomoc při systematickém přesvědčování reichsführera směrem k zamýšlenému svržení Hitlera spojenými silami SS a wehrmachtu, po němž mělo následovat sjednání separátního míru na západní frontě. To by umožnilo Německu pod Himmlerovým vedením obrátit veškerou vojenskou moc na východ a porazit Sovětský svaz ve válce vedené na jediné frontě.

Času, po který ještě měl svou moc, však Kersten využil dokonale. Terapeuta tížilo, jakým způsobem se ve třetí říši zacházelo s Židy, a mnohokrát o tom s Himmlerem při masážích debatoval. Vytrvale se ho snažil přesvědčit, že pokud chce po nevyhnutelné porážce Německa přežít, měl by podniknout nějakou akci, která by Spojence přesvědčila, že si zaslouží shovívavost. Zdůrazňoval, že musí obejít Hitlerovy rozkazy k systematickému vraždění všech Židů, jestliže chce dát najevo trochu lidskosti a odčinit své hříchy.

Himmler polekaně odpověděl, že vůdce by ho za to dal okamžitě pověsit. Nakonec přece chabě připustil, že by „mohl některé kategorie Židů držených v koncentračních táborech nechat odejít do neutrální země“. V únoru 1945 skutečně přejel přes hranice do Švýcarska první transport asi 1200 Židů. Publicita této události v amerických novinách však vyprovokovala Hitlera k tomu, aby vydal absolutní zákaz dalšího propouštění židovských vězňů.