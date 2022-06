Čtyři potopené letadlové lodě, u Midwaye ztratili Japonci údernou sílu

Do té doby se zdáli Japonci nezastavitelní. Od útoku na Pearl Harbor ze 7. prosince 1941 ovládli Hongkong, Filipíny, Nizozemskou východní Indii, Britské Malajsko i s pevností Singapur a pronikli do Barmy.

Jedna z nich, pilotovaná Jackem Reidem, spatřila 3. června 1942 v devět ráno velkou flotilu. Myslela si, že je to skupina s letadlovými loděmi, ale byla to Tanakova skupina, určená k vylodění na ostrově.

Jako druhá byla zasažena vlajková loď Akagi. Poručík Richard Halsey Best si všiml, že všechny bombardéry útočí na stejnou loď, proto útok přerušil a se svými dvěma čísly se vrhl na nedalekou Akagi, ze které už startovalo první zero k útoku na americké lodě.

Jamamoto ještě spoléhal, že by mohly situaci zvrátit letadlové lodě nasazené u Aleut, ale ty by dopluly až 6. června odpoledne.

Tato rozhodnutí však padla až poté, co odstartovala americká letadla z Yorktownu, Hornetu a Enterprise. Jejich dřívější start by sice uvolnil paluby, takže by dopadající bomby nezpůsobily tak rozsáhlé požáry na palubě, kde se právě chystala vzlétnout plně vyzbrojená japonská letadla s plnými nádržemi, ale ztrátě vlastních lodí by nezabránil. Útok na americké lodě ovšem mohl být drtivější.